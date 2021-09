Rißtalmusikanten spielen in der Aulendorfer Schwabentherme auf

In der Schwabentherme Aulendorf findet im neu gestalteten Foyer am Sonntag, 26. September, ab 10.30 Uhr ein Frühschoppenkonzert mit den Rißtalmusikanten statt. Das teilt die Therme mit. Das renovierte Foyer solle künftig für verschiedene Veranstaltung wie etwa Konzerte oder private Feiern zur Verfügung stehen und biete Platz für bis zu 200 Gäste. Zum Auftakt am Sonntag gibt es nach Angaben der Therme neben Musik ein Weißwurstfrühstück sowie Mittagessen vom Büffet. Die Kosten betragen 30 Euro.