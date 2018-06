Richter verurteilt 47-Jährigen wegen Betrugs

Er soll eine Aulendorfer Rentnerin um mehr als 15 000 Euro betrogen haben. Deshalb ist am Dienstagnachmittag ein 47-Jähriger vor dem Bad Waldseer Amtsgericht wegen Betrugs in zwei Fällen verurteilt worden. Der Richter verhängte zusätzlich eine Geldstrafe von 8750 Euro.

Dem 47-Jährigen wurde vorgeworfen, die ältere Dame im März 2014 unter Vorspiegelung falscher Tatsachen um insgesamt 33 000 Euro betrogen zu haben. Die Geschädigte soll mehrere Male auf der Raiffeisenbank Aulendorf größere Geldbeträge für den Beschuldigten abgeholt haben. Wie die Frau in ihrer Aussage schilderte, habe der 47-Jährige damals ihr gegenüber behauptet, das Geld sei für sein krankes Kind, das eine teure Operation benötige. Gleichwohl hat die Rentnerin dem Angeklagten im Juli 2014 eine handschriftliche Vollmacht ausgestellt, der 47-Jährige habe damit nochmals 7000 Euro vom Sparbuch der Aulendorferin abgehoben. Der Angeklagte habe zwar einen erwachsenen Sohn, eine solche Operation sei jedoch nie nötig gewesen, hieß es in der Verlesung der Anklageschrift. In dieser waren vier Betrugsfälle genannt, nicht alle Vorwürfe ließen sich in der Verhandlung beweisen.

Der 47-Jährige gab dem Richter gegenüber an, er habe als Handelsvertreter der Seniorin im Jahr 2003 einen Wintergarten verkauft und diesen regelmäßig, etwa zweimal jährlich, gereinigt. Dadurch sei der Kontakt zustande gekommen. Er habe für die Reinigungsarbeiten jeweils 330 Euro verlangt. Der Beschuldigte erschien mit einem Pflichtverteidiger vor Gericht und wollte sich zu den Betrugsvorwürfen nicht äußern.

Rentnerin wirkt verwirrt

Die geschädigte Rentnerin und ihr Bevollmächtigter waren als Zeugen geladen. Die Frau bestätigte die Aussagen des Angeklagten und erzählte, er habe den Wintergarten gereinigt, weil sie es nicht mehr konnte. Richter Feurle fragte die Rentnerin, seit wann sie den Wintergarten habe und seit wann der Beschuldigte zu ihr gekommen sei. Die Aulendorferin konnte dazu keine Jahreszahlen nennen. Auf das Abheben der großen Geldbeträge angesprochen, meinte die Geschädigte: „Die in der Raiba haben sich schon gewundert.“ Richter Feurle legte der Geschädigten die Auszahlungsbelege und die Vollmacht vor und sie erkannte zwar ihre Unterschriften, jedoch erinnerte sie sich nur an eine Fahrt mit dem Angeklagten zur Bank. Sie habe das Geld abgehoben und draußen an den Beschuldigten übergeben. Den Betrag und die Jahreszahl wusste sie nicht mehr. „Da ist aber noch mehr weggekommen“, sagte Richter Feuerle im Hinblick auf die mehrmaligen Auszahlungen. So oft sei sie nicht in der Bank gewesen, antwortete die Geschädigte. Auch habe niemand anderes für sie Geld abgehoben. Der Angeklagte habe ihr von der teuren Operation für sein Kind erzählt und sie hätte sich noch gewundert, warum die Krankenkasse nicht zahlen wollte. Warum der 47-Jährige sich an sie gewandt hätte, fragte Richter Feurle die Rentnerin. Diese antwortete: „Weil ich alleine war, das hat er ausnutzen können.“ Die Vollmacht habe sie dem 47-jährigen erteilt, weil sie einmal nicht mit konnte zur Bank. Auf Nachfrage des Verteidigers sagte die Aulendorferin, von den 7000 Euro habe der 47-Jährige 330 Euro als Entlohnung bekommen, beim Abheben der9000 Euro habe sie 350 Euro für sich als Haushaltsgeld behalten. Den Rest habe jeweils der Beschuldigte erhalten.

Der weitere Zeuge, der die Geschädigte seit 2013 auf ihren Wunsch hin ehrenamtlich in der Bearbeitung ihres Schriftverkehrs unterstützt, sagte aus, er sei für das Finanzielle der Rentnerin eigentlich nicht zuständig gewesen. Mitte Juli 2014 habe er einen Anruf von der Bank erhalten, dass jemand mit einer Vollmacht der Rentnerin Geld abgehoben hätte. Daraufhin hätte er ihr das Sparbuch umgehend abgenommen, so der Bevollmächtigte. Die Frau habe ihm von einem Mann erzählt, den sie über den Wintergarten kannte und mit dem sie einmal zur Bank gefahren sei.

Der Verteidiger forderte einen Freispruch für seinen Mandanten, da die Aussage der Rentnerin seiner Meinung nach verwirrend gewesen sei. Die Abhebungen nannte er nebulös. Richter Feurle sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die Gutgläubigkeit der Rentnerin nach dem Tod ihres Mannes ausgenutzt hat. Laut Aussage des Richters habe der 47-Jährige gemerkt „bei der Frau ist Geld zu holen“ und die Rentnerin um insgesamt 15 320 Euro betrogen. Die von der Staatsanwaltschaft geforderte Geldstrafe empfand Richter Feurle als zu niedrig. Er verhängte zusätzlich zur Rückzahlung eine Geldstrafe von insgesamt 8750 Euro wegen Betrugs in zwei Fällen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.