Rheuma-Liga Aulendorf sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Die Rheuma-Liga Arbeitsgemeinschaft Aulendorf sucht ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die organisatorische Abwicklung ihrer Angebote in den Bereichen Bewegung, Beratung und Begegnung. Das teilt der Landesverband mit.

Laut Mitteilung sind einfache Computerkenntnisse zwar von Vorteil, aber nicht bei allen Tätigkeiten zwingend nötig. „Wenn Sie gemeinsam mit anderen etwas bewegen wollen und koordinierend, organisatorisch, beratend oder im Bereich Verwaltung tätig sein möchten, dann sind Sie in unserem Kreis ganz herzlich willkommen“, so die Rheuma-Liga Baden-Württemberg. Interessierte werden eingearbeitet. „Der Landesverband bietet kostenlose Schulungen und Seminare an und auf unser Team in Aulendorf können Sie sich verlassen“, heißt es in der Mitteilung.