Die Sprechstunde der Rheuma-Liga findet am Montag, 2. Mai, von 18 bis 19 Uhr im Parksanatorium in Aulendorf statt. Das Büro befindet sich in der medizinischen Bäderabteilung, Zimmer 4.102. Erreichbar ist die Rheuma-Liga während der Sprechzeiten unter der Telefon 07525/931583.