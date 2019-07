Rentnerin beim Einkaufen bestohlen

Eine 78-jährige Frau hat am Mittwoch auf dem Polizeirevier Weingarten Anzeige erstattet. Wie die Beamten mitteilen, sei sie am Dienstag beim Einkaufen zwischen 17 und 18 Uhr bestohlen worden. Die Frau hatte demnach sowohl ihre Geldbörse als auch ihren Schlüsselbund offen in den Einkaufswagen gelegt. Während sie sich dann auf den Einkauf konzentrierte, nahmen Unbekannte beides an sich. Sowohl Schlüssel als auch Geldbeutel wurden später in dem Einzelhandelsgeschäft wieder aufgefunden und zurückgegeben - allerdings fehlte das Barageld. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666.