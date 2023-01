Rekordumsatz bei Orangenaktion der Evangelischen Jugend

Mit dem Ergebnis ihrer achten Orangenaktion im Advent vergangenen Jahres ist die Evangelische Jugend in Aulendorf sehr zufrieden. Wie es in einem Pressebericht heißt, kam ein Rekordumsatz von mehr als 1000 Euro zusammen. Von diesem Geld müssen noch die Orangen bezahlt werden. Der komplette Erlös, der dann übrig bleibt, kommt dem Weltdienst des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg zugute, der damit im Sudan ein Schulprojekt für Flüchtlingskinder unterstützt.

So viele Kisten mit Orangen wurden verkauft

Die Kinder und Jugendlichen der Evangelischen Thomaskirchengemeinde in Aulendorf haben am Wochenende des zweiten Advents die Orangenaktion durchgeführt. An einem Stand in der Hauptstraße sowie erstmals auch im Sozialladen wurden die süßen Früchte zum Verkauf angeboten. Auch mit Leiterwagen waren die Kinder mit den Mitarbeitenden von Haus zu Haus unterwegs. Wie es in dem Bericht heißt, hatten die Verantwortlichen optimistisch mit 31 Kisten die doppelte Menge wie im Jahr zuvor geordert. Und tatsächlich konnten alle Orangen verkauft werden.

So kam ein Rekordumsatz von über 1000 Euro zustande. Davon müssen noch die Orangen beim Lieferanten BanaFair bezahlt werden. BanaFair ist eine entwicklungspolitische Non-Profit-Organisation, die unter anderem einen fairen Handel mit kleinbäuerlichen Produzenten bietet. Somit haben sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucher eine konkrete und nachhaltige Alternative. So kamen die fair gehandelten Bio-Orangen frisch geerntet direkt aus Griechenland.