Reisen mit Hund: So gelingt der Urlaub mit Bello und Co.

Das STUA empfiehlt, folgende Dinge auf Reisen mit einem Hund mitzunehmen: Pinzette oder Zeckenzange, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, Einmalhandschuhe, Verbandsmaterial, Schere, Maulkorb, Medikamente in Absprache mit dem Tierarzt.

Sommerzeit ist Urlaubs- und Reisezeit, auch für Haustiere. Während die meisten Katzen lieber zuhause in der gewohnten Umgebung bleiben, wollen Hunde gerne Frauchen und Herrchen begleiten.

Das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Aulendorf – Diagnostikzentrum (STUA) gibt in einer Mitteilung einen Überblick, worauf beim Verreisen mit Hund zu achten ist. Neben dem Transport an sich geht es dabei auch um Reisekrankheiten, die dem Liebling gefährlich werden können.

Den Hund nie alleine im Auto zurücklassen.

Bei Autofahrten rät das STUA dazu, den Hund vor und während der Fahrt nur mäßig füttern, spätestens alle zwei Stunden eine Pause zu machen, ausreichend Trinkwasser mitzunehmen und im Auto gut zu sichern. Ideal dafür seien Transportboxen, an die der Hund schon vor der Fahrt gewöhnt wurde.

Ein weiterer wichtiger Punkt: „Den Hund nie alleine im Auto zurücklassen“, schreibt das STUA. Der Grund dafür dürfte den meisten bekannt sein. Selbst bei mäßigen Außentemperaturen um die 20 Grad wird es im Auto sehr schnell heiß. Da können innerhalb einer halben Stunde Temperaturen von mehr als 36 Grad erreicht werden.

„Vor allem Hunden macht die Hitze zu schaffen“, informiert das STUA. Als Besitzer sollte man sein Tier daher gut im Blick haben und tagsüber für ausreichend „Schattenpausen“ sorgen.

An heißen Sommertagen genügt meist ein Spaziergang am Morgen und am Abend. Während der Mittagshitze sollten ausgiebiges Spielen oder Rennen vermieden werden. Ausreichend Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.

Auch der Hund braucht einen Ausweis

Bevor es los geht, rät das STUA dazu zu überprüfen, ob die nötigen Dokumente und Impfungen auf dem neuesten Stand sind. So muss für Hunde auf Reisen ein Heimtierausweis mitgeführt werden. Dieser wird vom Tierarzt ausgestellt und enthält die Nummer des Mikrochips. Seit Juli 2011 ist bei neu zu kennzeichnenden Tieren der Einsatz eines Mikrochips Pflicht.

Der Grund dafür: Durch die Registrierung in einer Datenbank können entlaufene Tiere zugeordnet und somit schnell wieder nach Hause geholt werden. „Zusätzlich kann es sinnvoll sein, das Hundehalsband entweder mit GPS-Tracker, Urlaubs- und Heimatanschrift oder einer Handynummer zu versehen“, so das STUA.

Das Foto zeigt Hund Kalle von STUA-Leiter Thomas Miller. (Foto: Miller)

Im Heimtierausweis muss zudem eine gültige Tollwutimpfung dokumentiert sein. „Die Impfung darf nicht vor dem Anbringen des Mikrochips erfolgen und es müssen entsprechende Fristen bis zur Ausbildung eines wirksamen Impfschutzes eingehalten werden“, informiert die Behörde.

In manchen EU-Ländern gelten noch weitere Anforderungen für die Einreise, beispielsweise eine durchgeführten Bandwurmbehandlung. Bei Reisen außerhalb der EU gelten die Bestimmungen des jeweiligen Landes. Das STUA rät dazu, sich bei solchen Reisen auch über die Wiedereinreisebestimmungen in die EU und nach Deutschland beim behandelnden Tierarzt oder dem Veterinäramt zu informieren.

In Urlaubsländern lauern gefährliche Krankheitserreger

„Durch häufiges Reisen und den Klimawandel rücken Reisekrankheiten verstärkt in den Blickpunkt von Tierhaltern und Tierärzten“, schreibt das STUA. Reisekrankheiten würden von Erregern hervorgerufen, die in Deutschland bisher nicht vorkommen. Besonders bei Reisen in den Mittelmeerraum können gefährliche Erkrankungen durch Zecken und Mücken auf Hunde oder Menschen übertragen werden, die oft nur schwer oder gar nicht therapierbar sind.

Um diesen Gefahren vorzubeugen, rät das STUA zur Mücken- und Zeckenprophylaxe durch Halsbänder oder Spot-on-Präparate. Wichtig ist darüber hinaus eine regelmäßige Zeckenkontrolle. Werden Zecken entdeckt, sollte man sie sofort mit einer Pinzette oder einer Zeckenzange entfernen.

Dabei sollte man versuchen, die Zecke nahe an der Haut zu fassen, ohne ihren Körper zu quetschen. Öl, Alkohol oder Ähnliches sollte nicht verwendet werden.

Weitere Maßnahmen zur Vorbeugung sind regelmäßige Impfungen. So empfiehlt die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin neben Tollwut auch Impfungen gegen Staupe, Hepatitis contagiosa canis (HCC), Parvovirose und Leptospirose.