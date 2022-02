„Reisemobile des Jahres“: Auszeichnungen für Carthago und Hymer

Mit Auszeichnungen sind die Wohnmobilhersteller aus Aulendorf und Bad Waldsee – Carthago und Hymer – ins neue Jahr gestartet. Von beiden Herstellern dürfen sich bestimmte Modelle nun unter anderem zu den „Reisemobilen des Jahres“ zählen.

Mit dem „besten Ergebnis aller Zeiten“ bei der Wahl zum Reisemobil des Jahres konnte Carthago laut Mitteilung ins Jahr 2022 starten. Vergeben wurden die Titel von Aktionsteilnehmern des Fachmagazins „Promobil“.

Das sind die hiesigen „Reisemobile des Jahres“

Vor allem in der Kategorie „Integrierte Reisemobile der Premiumkategorie“ war Carthago erfolgreich. Hier fuhr die Marke in der Klasse über 80 000 Euro mit dem Modell „Carthago chic c-line I new generation“ einen Sieg ein, gefolgt vom „Carthago chic e-line“. Ähnlich verhält es sich bei den teilintegrierten Reisemobilen. Hier hat Carthago in der Klasse oberhalb 60 000 Euro mit dem Modell „c-tourer T“ auf Platz eins und dem Zweitplatzierten „chic c-line T“ gut abgeschnitten.

Auch die Vans der Marke Malibu waren in diversen Kategorien erfolgreich. (Foto: Carthago/Malibu)

Der Unterschied zwischen integriertem und teilintegriertem Wohnmobil liegt im Fahrerhaus. Bei integrierten Modellen wird ein völlig neues gebaut, bei teilintegrierten wird das des Basisfahrzeugs verwendet.

Auch Campingbusse von Malibu, ebenfalls eine Marke des Aulendorfer Herstellers, lagen bei der Wahl zu den Reisemobilen des Jahres vorne. Der Malibu Van „charming“ siegte bei den Campingbussen mit Bad in der Preisklasse über 50 000 Euro. Laut Mitteilung sei es das dritte Mal in Folge, dass Malibu in dieser Kategorie gewinnt. Einen zweiten Platz gab es für den Malibu Van „compact“ in der Klasse der Campingbusse mit Bad bis 50 000 Euro.

Auch Hymer bei Awards erfolgreich

Nicht nur die Reisemobile aus Aulendorf konnten bei der Wahl Siege einfahren. Auch für den Bad Waldseer Hersteller Hymer, der derzeit wegen Betrugsvorwürfen im Rampenlicht steht, gab es Auszeichnungen. Wie Hymer mitteilt, gewann zum zweiten Mal in Folge der „Hymer Exsis-i“ in der Kategorie „Integrierte bis 80 000 € und erhält damit ebenfalls den Titel „Reisemobil des Jahres“. Ausgezeichnet wurde auch der Hymer Camper „Van Grand Canyon S“ sowie die Hymer B-Klasse „ModernComfort T“. Der Wohnwagen „Eriba Touring“ siegte in der Klasse der Kompaktcaravans, vor dem „Eriba Feeling“ auf Platz zwei. Im Segment der Ober- und Luxusklasse wurde der „Eriba Touring 820“ prämiert.

Weitere Auszeichnungen konnten die beiden Hersteller aus der Region beim „European Innovation Award“ mit nach Bad Waldsee beziehungsweise Aulendorf nehmen. Der Preis wird von einer Jury aus Redaktionsmitgliedern verschiedener Fachmagazine vergeben. Der Hymer „Grand Canyon S CrossOver“ und das „Hymer Backrackplus“ gewannen bei dem Award 2022 in den Kategorien „Bloggers Favourite“ und „Fahrzeugzubehör“ jeweils den ersten Platz. Aus Aulendorf waren beim European Innovation Award die Malibu-Modelle der Generation in der Kategorie „Gesamtkonzept“ erfolgreich.