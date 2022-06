Reisemobil-Rallye kommt nach Aulendorf

75 Reisemobile mit ihren Besatzungen werden demnächst in Aulendorf eintreffen. Grund dafür ist diesjährige „Technik Caravane Rallye“, die dieses Mal durch Oberschwaben und das Allgäu führt und von Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni stattfindet. Start- und Zielpunkt der Rallye wird der Sitz des Wohnmobilherstellers Carthago in Aulendorf sein. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Teilnehmer legen 250 Kilometer zurück

„Carthago City“, wie der Sitz des Unternehmens in Aulendorf auch genannt wird, ist in diesem Jahr der Gastgeber der Rallye. Während der Veranstaltung dienen der Stellplatz vor der Verkaufsausstellung in „Carthago City“ sowie der benachbarte Parkplatz als Fahrerlager. Von Aulendorf aus lernen die Teilnehmer über das verlängerte Wochenende Oberschwaben und das Allgäu kennen. Aufgeteilt in vier Fahrzeugklassen, legen die Teilnehmer dabei rund 250 Kilometer zurück. Integriert sind zehn Sonderprüfungen auf abgesperrten Abschnitten, bei denen sie ihre Geschicklichkeit im Umgang mit den Fahrzeugen beweisen müssen.

Darum geht es bei der Rallye

Wer bei Rallyes an spektakuläre Drifts und heikle Überholmanöver denkt, liegt bei dieser Veranstaltung falsch. Laut Meldung achten die Veranstalter bei der Rallye streng darauf, dass sich die Teilnehmer mit ihren Reisemobilen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung bewegen. Gleichmäßiges Fahren und Geschick im Umgang mit den Fahrzeugen stünden im Vordergrund.

Die „Technik Caravane Rallye“ findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Die aktuelle Wettfahrt war laut Bericht bereits für die Jahre 2020 und 2021 geplant, doch die Corona-Pandemie machte zweimal einen Strich durch die Rechnung. „Umso mehr freuen sich Teilnehmer und Veranstalter auf die Rallye 2022“, so das Aulendorfer Unternehmen.

Carthago-Werksverkauf ist wegen der Rallye geschlossen

Wie Carthago weiter mitteilt, sei der Werksverkauf Rallyebüro und daher an diesem Wochenende ebenso für die Öffentlichkeit geschlossen wie die „Markthalle“, einer Ausstellung der Partner der „Technik Caravane Rallye“ für die Teilnehmer. Die Siegerehrung ist für Samstagabend geplant, am Sonntagvormittag reisen die Rallye-Teilnehmer wieder ab.