Reisejournalisten besuchen Aulendorf

Zehn Reisejournalisten haben jüngst in Aulendorf Halt gemacht. Wie die Gästeinformation Aulendorf mitteilt, war die Gruppe auf einer Recherchereise auf der Schwäbischen Bäderstraße unterwegs. Letztere gibt es nunmehr seit 40 Jahren.

In Aulendorf reisten die Journalisten laut Pressemitteilung im Ritterkeller zurück ins Mittelalter. Dort tauschten sie sich zusammen mit Susanne Krause, Leiterin Gästeinformation der Stadt Aulendorf, über Aulendorf und die Bäderstraße aus. Nach der Übernachtung in der Stadt, startete die Gruppe am Folgetag um 9 Uhr morgens zu einem kleinen Stadtspaziergang durch Aulendorf und später unter dem Motto „mit dem Rad ins Bad“ via E-Bike entlang des Bäderradweges auf einen etwa 20 Kilometer langen Streckenabschnitt nach Bad Waldsee.

Aulendorf ist Gründungsmitglied der Schwäbischen Bäderstraße. Mit der Schwaben-Therme schaffe die Stadt, so heißt es in der Pressemitteilung, einen Brückenschlag zwischen den Bedürfnissen von Familie-, Kur- und Wellness-Gästen. Die Schwäbische Bäderstraße ist eine Vereinigung von neun Orten.