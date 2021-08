Reisebegleitdienst „Bahnhofsmission Mobil“ startet wieder

Seit 2017 begleiten Ehrenamtliche der Bahnhofsmissionen Ulm, Aalen, Biberach und Aulendorf allein reisende Kinder und Menschen mit Handicap auf der Zugfahrt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Angebot anderthalb Jahre pausieren. Nun sind Begleitungen wieder möglich, teilt Ulrich Köpfler, Leiter der Bahnhofsmissionen Aulendorf und Biberach, in einem Presseschreiben mit.

Mobil zu sein bedeute für viele Menschen Freude, Lebensqualität und Unabhängigkeit. Für Seniorinnen und Menschen mit Behinderung sei Mobilität oft mit großen Hürden verbunden. „Auch viele Kinder müssen unterwegs sein, um übers Wochenende ihre Familie oder ein Elternteil besuchen zu können“, heißt es in dem Presseschreiben.

Mitarbeiter sind speziell geschult

Der Begleitservice „Bahnhofsmission Mobil“ ermögliche es diesen Menschen seit Jahren, mit dem Zug unterwegs zu sein. „Dabei begleiten Ehrenamtliche, die besonders dafür geschult wurden, die ihnen Anvertrauten durchgängig vom Start- zum Zielbahnhof und helfen beim Umsteigen.“

Angebot startet wieder zum 13. September

Um die Ehrenamtlichen zu schützen, habe das Angebot wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt werden müssen. Mit dem Schulstart am 13. September stehe es wieder zur Verfügung. Rund zehn Ehrenamtliche der Bahnhofsmissionen Aalen, Biberach, Aulendorf (2020 war das 75-jährige Bestehen der Aulendorfer Mission) und Ulm seien bereit, Menschen in den Regionalzügen in Baden-Württemberg und den angrenzenden Gebieten zu begleiten.

Service ist kostenlos

Die Begleitungen durch die Ehrenamtlichen sind laut Mitteilung wie alle Dienste der Bahnhofsmission kostenlos. Notwendig sei eine Anmeldung rund zwei Wochen vor der Fahrt.