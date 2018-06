Reine Wohnhäuser sind unerwünscht

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hat dem Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern in der Aulendorfer Hauptstraße eine vorläufige Absage erteilt. Der Bauherr hatte ein Wohn- und Geschäftshaus mit Werkstatt und zwei Schuppen abreißen wollen und auf dem Grundstück Hauptstraße 77 neu bauen wollen. Dabei hatte der AUT einer Bauvoranfrage im März bereits zugestimmt, allerdings änderte der Bauherr mittlerweile die Pläne. Vor allem, dass Geschäftsräume wegfallen, wollten die Ausschussmitglieder jetzt im Genehmigungsverfahren nicht mittragen.

Bis in die 1980er-Jahre war in dem Gebäudekomplex eine Schreinerei untergebracht, eine Zeit lang bevölkerte ein Modegeschäft den Laden zur Straße hin, später ein Nagelpflegegeschäft. Nun sollen dort zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 13 Wohnungen entstehen sowie ein kleiner Spielplatz und 13 Parkplätze. So zumindest sieht es die jüngste Planung des Bauherren vor. Eines der Häuser liegt direkt an der Hauptstraße.

„Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, erklärte Bürgermeister Matthias Burth zur nun geänderten Planung. Auf der einen Seite passe der Plan, die Wohnungen seien toll, aber „ich bin unglücklich darüber, wie es gelaufen ist.“ Ursprünglich, davon war der AUT bei der Bauvoranfrage ausgegangen, war ein Vordergebäude mit Dachgeschoss zur Hauptstraße hin vorgesehen. Drei niedrigere Einfamilienhäuser hätte sich dahinter anschließen sollen. Dass der Bauherr nun auf zwei reine Wohngebäude setzt, hat dieser damit begründet, dass Geschäftsräume in dieser Lage schwer zu vermarkten sind, so Burth.

„Das ist eine völlig andere Planung, wie wir sie zuerst hatten“, beschied Christof Baur und betonte, dass man als Gemeinderat bemüht sei, die Innenstadt zu beleben. „Mir fehlt der Nachweis, dass wirklich versucht wurde, Interessenten für Geschäftsräume zu gewinnen“, so der FWV-Rat. „Das passt nicht zusammen“, befand auch Bruno Sing (BUS) und hob die Bedeutung der Hauptstraße als Geschäftsstraße und „Gesicht der Stadt“ hervor. Das damit an einer markanten Ecke Funktions- und Nebenräume im Erdgeschoss entstünden, sei „sehr schade“, sagte Pascal Friedrich (SPD) und sprach sich für ein halbrundes Ladenlokal aus. „So dramatisch, dass es überhaupt nicht passt, sehe ich das nicht“, erklärte Hartmut Holder (CDU), sprach sich aber auch für Ladenflächen in der Hauptstraße aus.

Werner Leser vom Aulendorfer Handels- und Gewerbeverein schätzt die Vermarktbarkeit von Wohnungen in der Hauptstraße gut ein, auch für Gewerbeflächen zeigt er sich im SZ-Gespräch optimistisch. „Attraktive Plätze finden immer einen Mieter oder Käufer“, allerdings müssten die Räumlichkeiten ansprechend und modern sein. „Wir hätten schon gerne weitere Gewerbeflächen, damit die Hauptstraße ihrem Namen als Einkaufsstraße weiter gerecht wird. Aber wenn jemand sie nicht vermarkten kann, weiß ich nicht, ob man ihn dazu zwingen kann.“

Wohnungsbau ist zulässig

Zwingen wird die Stadt Bauherren wohl nicht können. Baumamtsleiter Wolfgang Winter hatte Rücksprache mit dem Landratsamt Ravensburg als Genehmigungsbehörde gehalten, das so Winter, der Ansicht sei, dass das Bauvorhaben zulässig sei, auch wenn es nicht mehr der ursprünglichen Bauvoranfrage entspreche. Eine vorgegebene Durchmischung von Wohnen und Gewerbe in der Hauptstraße sei großflächig betrachtet auch nach dem Bau eines reinen Wohnhauses noch gegeben.

Letztlich sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig dafür aus, das Einvernehmen zu dem Bauvorhaben nicht zu erteilen. Stattdessen beauftragen sie die Verwaltung damit, mit Planern und Bauherren wegen möglicher Geschäftsräume zu sprechen.