Reihe der Aulendorfer Flohmärkte beginnt

Flohmärkte sind für viele Menschen Leidenschaft. Man bekommt Dinge wie Kleidung deutlich billiger als im Geschäft. Gebraucht einkaufen ist aber auch ein Schritt in Richtung nachhaltiges Leben. Denn die meisten Sachen sind nicht kaputt, nur weil jemand sie nicht mehr braucht und müssen nicht weggeworfen werden. Im Rahmen von „Aulendorf kann nachhaltig“ findet einmal pro Monat ein Flohmarkt in der Innenstadt statt. Die Standgröße beträgt einheitlich drei Meter und kostet 15 Euro. Termine sind an den Samstagen, 21. Mai, 18. Juni, 2. Juli (Hela-Traktorentreffen) und 17. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist über den Online-Shop https://tourismus.aulendorf.de/service-gaesteinfo/shop möglich oder per E-Mail an susanne.krause@aulendorf.de. Für den zweitägigen Flohmarkt beim Schloss- und Kinderfest am 20. und 21. August gibt es ein separates Anmeldeformular unter https://www.aulendorf.de/leben-freizeit/veranstaltungen/schloss-und-kinderfest