Reges Interesse am neuen Bücher-Tausch-Schrank der VHS Oberschwaben

Die VHS Oberschwaben hat am vergangenen „Nachhaltigen Sonntag“ einen Bücher-Tausch-Schrank eröffnet. Dieser befindet sich in der Geschäftsstelle der VHS in Aulendorf. Aus Sicht von VHS-Leiterin Barbara Holly ist das neue Angebot ein Erfolg. „Das Projekt ist sehr gut angenommen worden. Es war den gesamten Tag über ein reges Kommen und Gehen, es wurden zahlreiche Bücher gebracht und auch mitgenommen“, berichtet sie. „Dabei waren Bücherfans aller Altersgruppen.“

So funktioniert der neue Bücher-Tausch-Schrank

Und so funktioniert der Schrank: Wer ein lesenswertes Buch abgeben möchte, stellt es einfach in den Schrank hinein. Und wenn jemand ein interessantes Buch für sich darin entdeckt, darf er es mitnehmen. Künftig ist der Bücher-Tausch-Schrank immer zu den Öffnungszeiten der VHS Oberschwaben nutzbar. Diese sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr, montags und dienstags von 14 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr.