Nun geht SZ-Mitarbeiterin Claudia Buchmüller bereits in die dritte Woche beim Selbstversuch „Fit in den Sommer in 45 Tagen“.

Unglaublich, wie schnell diese Woche vorbei gegangen ist... Bis auf meine morgendlichen Barfuß-Runden im Garten oder (natürlich mit Schuhen) auf dem Rundweg um den Steeger See kamen lediglich noch einige halbstündige Einheiten auf dem Trampolin dazu – auf der Terrasse mit Blick auf den Fernseher und die WM-Spiele. Dabei hatte ich mir eigentlich viel mehr vorgenommen.

Nein, es mangelt nicht an der Motivation, aber mein linkes Knie schreit schmerzhaft nach einer Bewegungspause. „Das kommt gar nicht in Frage“, sagt mein Kopf, zumal sich auf der Waage die ersten Erfolge abzeichnen und ich mich ansonsten pudelwohl fühle. Die Empfehlung von Lauftrainer Marcus Frank beim dritten Samstagstraining darauf angesprochen: „Nimm den Schmerz ernst, Schmerz bedeutet Stopp! Gelenke, Bänder und Sehnen müssen sich erst an die neue Belastung gewöhnen, vor allem, wenn sie zuvor lange nicht mehr richtig beansprucht worden sind.“

Wo er recht hat, hat er recht. Viel zu lange war ich eine „faule Hütte“. Deshalb sei jetzt keinesfalls Bewegungslosigkeit angesagt, führt er weiter aus. Statt Joggen wäre schnelles, bewusstes Gehen ratsam oder Treppensteigen und spezielle Übungen für Gleichgewicht und Koordination. So gab es diesen Samstag ein außerplanmäßiges Regenerations-Training mit Laufstilübungen und Achtsamkeitstraining (beim Bergauflauf über Wurzeln) im Wald. Die versprochene Überraschung entpuppte sich als Luxusdurchblutung im Wassertretbecken oberhalb der Waldsee-Therme.

Knieschmerzen, wo seid ihr? - Im Moment sind sie wie weggeblasen, dafür steige ich frisch und mit angenehm kribbelnden Beinen aus dem eiskalten Wasser und nehme zur Belohnung das tolle Gefühl, wieder etwas für die Gesundheit getan zu haben mit in das restliche Wochenende. (cbm)