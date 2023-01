Das Aulendorfer Rathaus ist am Freitag, 20. Januar, telefonisch nicht erreichbar. Die Stadtverwaltung teilt dazu mit: Aufgrund erforderlicher technischer Arbeiten an der Telefonanlage sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung an diesem Tag telefonisch nicht erreichbar. Per E-Mail sei ein Kontakt auch an diesem Tag möglich, so die Stadt abschließend.