Ralf Michalski (FWV): „Herzstück für die Verkehrsführung“

„Erfreulich“, nannte Ralf Michalski, der für die Freien Wähler sprach, dass der Schuldenstand der Stadt nochmals sinken werde und forderte, auch künftig Einnahmen etwa aus Grundstückserlösen für die außerordentliche Schuldentilgung zu nutzen.

Kritik übte er am Investitionsstau. Aufgeschobene Sanierungen, wie am Mühlbachkanal, machten die Sache teurer. Als „Herzstück für die künftige Verkehrsführung in Aulendorf“ bezeichnete er den Kreisverkehr an der Schwarzhauskreuzung und forderte endlich ernsthafte Planungen. Zu Kinderbetreuung und Schulstruktur befand er mit Blick auf steigende Einwohnerzahlen, dass jetzt agiert werden müsse. „Wenn die Familien eingezogen sind, ist es zu spät für eine fundierte Planung.“ Bei der Integration sei Aulendorf ein „Vorbild im Landkreis“, so Michalski, der aber auch betonte, dass trotz aller Förderungen, der Beitrag der Stadt „den Haushalt ebenfalls belastet.“