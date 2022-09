Räuberradweg im Rahmen der Exkursionen im Altdorfer Wald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 30 Personen nahmen am „Räuberradweg“ quer durch den Altdorfer Wald teil. Im Rahmen der Exkursionen in dem Wald wurde diese Veranstaltung von Alexander Knor vom Verein Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald durchgeführt. Neben verschiedenen Stationen, in denen die Ereignisse vor rund 200 Jahren erläutert wurden und so manch unbekanntes Detail im Leben der letzten Räuber in Oberschwaben aufgedeckt wurde, gab es auch Hintergrundgeschichten zu verschiedenen „anderen Stationen“ auf diesem Radweg. So wurde die Geschichte der Nudelfabrik Bolanden, verschiedener Bildstöckle und Wegkreuze, ehemaliger Bauernhöfe im Altdorfer Wald, der Eichenskulpturen „Wasserhüterinnen“ (siehe Bild) oder der ehemalige Flusslauf der Schussen vor dem Bau der Schwäbischen Eisenbahn erläutert. Abschluss der Tour nach rund 4,5 Stunden und 40 Kilometern war die Statue „Maria an der Schanze“.