Rätselhafter Osterspaß!

Zur Einstimmung in die Osterzeit bieten die Schulsozialarbeiterinnen des Haus Nazareth allen SchülerInnen der Schule am Schlosspark täglich zum Schulbeginn ein Oster-Rätsel an. Mit jedem gelösten Rätsel bekommen die SchülerInnen die Chance auf kleine und große Gewinne. Die gesamte Schülerschaft, Lehrkräfte und das Team der Schulsozialarbeit wünschen allen Frohe Ostern! Foto: Schule am Schlosspark