Radtour zur Windkraftanlage bei Bad Saulgau

Die Ortsgruppe Aulendorf des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lädt am Dienstag, 26. Juli, zur Sommer-Radtour zu den Windkraftanlagen nach Bad Saulgau ein. Hier wird eine Besichtigung und Führung durch die Betreiberfirma stattfinden mit anschließender Diskussion.

Abfahrt per Fahrrad ist um 17 Uhr vor dem Rathaus in Aulendorf. Bei Regen werden Fahrgemeinschaften gebildet. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro. Für BUND-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an bund-aulendorf@bund.net oder Telefon 0173/6454673.