Radmuttern an Baustellenfahrzeug gelöst

An einem Baustellenfahrzeug hat ein Unbekannter am Mittwoch die Radmuttern gelöst. Der Fahrer des Fahrzeugs bemerkte die gelösten Muttern während der Fahrt auf der L 275 zwischen Haslach und Aulendorf und hielt sofort an, teilt die Polizei mit. Bei einer Kontrolle entdeckte er, dass vier der fünf Muttern komplett fehlten, lediglich eine mit Schloss gesicherte Mutter hielt das Rad nach am Fahrzeug. Der Fahrer war zuvor auf Baustellen in Bergatreute, Liebenau und Ravensburg tätig. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Rad mutwillige gelöst wurde. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter Telefon 0751 / 8 03 66 66 entgegen.