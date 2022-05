Spendenradlerin Marta Binder kommt nach Aulendorf

Marta Binder, Botschafterin der Kölner Stiftung Opportunity International Deutschland, sammelt mit der Aktion „Radeln für Schulkinder in Afrika“ Spenden für Schulen in Ghana. Am Montag, 30. Mai, kommt die 76-Jährige auf Einladung von Ernst Deuer, dem Vorsitzenden des Aulendorfer SPD-Ortsvereins, nach Aulendorf. Ab 19.30 Uhr wird Marta Binder im Gasthaus „Zum Rad“ beim Frühjahrs-Stammtisch der Aulendorfer SPD von ihren Aktivitäten und den Schulprojekten berichten.

76-Jährige ist bereits mehr als 30.000 Kilometer gefahren

Wie es in der Ankündigung heißt, können im Anschluss an diesen Input auch alle anderen Fragen diskutiert werden, es gebe beim Stammtisch weder eine Tagesordnung und noch eine Rednerliste. Marta Binder ist seit 2013 bereits 30.135 Kilometer für bessere Bildungschancen in Ghana auf dem Fahrrad gefahren. Aus ihrem Heimatort Warendorf in der Nähe von Münster radelt die pensionierte Kinderärztin quer durch Deutschland und ermöglicht so Kindern in Ghana eine Chance auf gute Schulbildung.