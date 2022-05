Radfahrer wünschen sich schnellen Ausbau des Schussenradwegs

Eine Radreisegruppe vom Bodensee mit zehn Senioren unter Führung von Günter Stöckl, der die Tour zuvor schon abgefahren war, hat sich per Bahn auf den Weg nach Bad Schussenried gemacht, um den „Schussenradweg“ zu erkunden. Derweil ist der angestrebte Ausbau sowie die Beschilderung des Wegs noch nicht recht in die Gänge gekommen. Allerdings bemühe sich die Stadt Aulendorf um Lösungen, wie Patrick Knieß, Initiator des Themenradwegs, nun berichtete.

Dass teilweise besser ausgebaute Wege und eine Beschilderung sehr hilfreich wären, stellten auch die Radfahrer vom Bodensee fest, wie Radreiseführer Stöckl sagte. Zwar habe er extra eine entsprechende Wanderkarte gekauft und darin den Radwegverlauf nach den Angaben der von Knieß erstellten online Bikemap-Route übertragen, dies sei aber schwierig gewesen, da markante Punkte und Eisenbahn und Straßen schlecht zu erkennen seien. So habe es beispielsweise Probleme gegeben, den Weg über die Lufthütte zum Schwaigfurter Weiher zu finden.

Radler wünschen sich Weg von Otterswang zum Steegersee

Wünschenswert wäre nach Ansicht der Radfahrer, wenn ein Weg von Otterswang direkt zum Steegersee führen würde – und ohne Bahnhofsunterführung in Aulendorf. „Dass man in Aulendorf am Bahnhof die Unterführung benutzen muss, ist sehr ungewöhnlich und schwierig“, so Stöckl.

Der Weg führt in Rugetsweiler von der Schussen wieder bergauf – hier sprachen sich die Radfahrer vom Bodensee für einen neuen Weg direkt an der Schussen in der Ebene aus. Da die Gruppe den Weg bergauf nicht gefunden habe, seien sie über die neue Bahnbrücke und weiter auf der L 284 nach Zollenreute gefahren – der Radweg sei hier aber recht schmal. Von Zollenreute ging es weiter nach Fundschmid und dann links auf dem Kiesweg durch den Wald an der Schussen entlang nach Durlesbach.

Radfahrerin stürzt auf der Strecke

Pech war beim Ausflug allerdings auch dabei: Bei der Abfahrt von Zollenreute von der Ambergstraße in den Tobel zur Schussen runter hat es laut Stöckl einen Unfall gegeben. „Eine Teilnehmerin stürzte bei der Abfahrt aufgrund des schlechten groben Belages und musste ins Krankenhaus mit einem Schlüsselbeinbruchs – schade. Könnte man hier auf einem guten Weg im Tal bleiben, wäre dies sicherlich nicht passiert.“

Zum Hintergrund: Das Projekt eines ausgebauten und beschilderten Schussenradwegs wurde wie mehrfach berichtet bei der Oberschwaben Tourismus GmbH in Bad Schussenried (OTG) eingereicht, die allerdings nur eine Vermarktung eines fertigen „Produktes“ in ihrem Verantwortungsgebiet sah. Seitens des Landratsamtes Ravensburg wurde ebenfalls eine Unterstützung aus Kapazitätsgründen verneint.

Viele positive Signale von Bürgermeistern

Die Ortschaftsverwaltung von Reute-Gaisbeuren, eine der vielen Gemeinden entlang des Weges, signalisierte großes Interesse an einem Schussenradweg als Touristenattraktion und organisierte ein Treffen von Bürgermeistern einiger am Weg liegender Gemeinden – doch obwohl es positive Signale aller Beteiligten gab, ist seither nicht mehr viel geschehen.

Grundstückseigentümer unterstützen Radwegebau

Aktuell wird das Projekt nach Angaben von Initiator Knieß jedoch weiterhin vom Aulendorfer Bürgermeister Matthias Burth unterstützt. „Es liefen Abstimmungsgespräche mit Grundstückseigentümern, um zu klären, ob ein etwaiger Radwegebau auf deren Flurstücken unterstützt wird – mit bisher positivem Ergebnis“, so Knieß.

Weitere Gespräche für die Gemarkung Aulendorf seien in Planung, um zu klären, ob die Bereitschaft der übrigen Eigentümer vorhanden wäre, einen Radweg auf deren Flurstücken zu realisieren.

Knieß weiter: „Unabhängig hiervon könnte die OTG eine Touristenkarte mit dem bestehenden Wegenetz entwerfen, um jetzt schon Touristen vom Bodensee nach Oberschwaben zu lenken – ohne baulichen Aufwand. Sollte die Resonanz groß sein, würde dies den Bau neuer Wege rechtfertigen.“ Seiner Ansicht nach wären die neuen Wege ein Zugewinn für alle angrenzenden Städte und Gemeinde entlang des Weges, speziell auch für Bad Schussenried und Aulendorf. „Die Einwohner könnten sich täglich über neue Radwege und Rastplätze in naturnaher Umgebung freuen.“