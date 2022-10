Radfahrer angefahren

Von einem Auto erfasst worden ist laut Polizeibricht ein 74 Jahre alter Radfahrer am Dienstag gegen 11 Uhr im Steinenbacher Weg. Der Zweiradlenker befuhr einen Kreisverkehr und wurde dort von einer 72 Jahre alten VW-Fahrerin, die von der Straße Auf der Steige in den Kreisverkehr einfuhr, übersehen. Der Pedelec-Fahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Er wurde noch an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. An seinem Rad und dem Auto entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.