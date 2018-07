Radeln für Bildung in Ghana

Marta Binder von der gemeinnützigen christlichen Stiftung Opportunity International war in Aulendorf beim Bündnis für Umwelt und Soziales (BUS) zu Besuch. Sie ist laut Mitteilung pensionierte Kinderärztin aus Warendorf im Münsterland. Seit 2013 radelt Binder quer durch Deutschland mit dem Ziel, auf die Bildungssituation in Ghana aufmerksam zu machen, zu informieren und Spenden zu sammeln. Mittlerweile hat sie mehr als 10 000 Kilometer auf dem Tacho und rund 120 000 Euro Spenden gesammelt. In Aulendorf hat Binder eine Spende entgegengenommen und einen Vortrag für Schüler gehalten.

Vergangenen Sonntag ist die 72-jährige Aktivistin in Pfronten im Allgäu gestartet und 109 Kilometer nach Aulendorf geradelt. Der Aulendorfer Ernst Deuer hat das BUS auf die Aktion von Binder aufmerksam gemacht und BUS-Vorstand sowie -Gemeinderatsfraktion waren sich laut Mitteilung einig, diese Aktion zu unterstützen. Mit einer kleinen Gruppe radelten sie Marta Binder ein paar Kilometer entgegen und nahmen sie in Reute in Empfang. Auf den letzten zehn Kilometern fuhren sie dann zusammen nach Aulendorf. Auf dem Weg hat Marta Binder über ihr Engagement berichtet. In Aulendorf angekommen bekam Binder eine Spende von 250 Euro für ihre Initiative überreicht.

Im Vortrag für die sechsten Klassen der Schule am Schlosspark über ein Bildungsprojekt von Opportunity International in Ghana ging es um sogenannte Microschools. Dies sind Bildungsinitiativen, die von Einheimischen gegründet werden, um dem Mangel an öffentlichen Schulen in Ghana entgegenzuwirken. Opportunity International fördert diese Initiativen mit sozialen Mikrokrediten, zum Beispiel für Schulgebäude, Schulmaterialien, Bänke, Tische oder eine Schulküche, wobei hier der Begriff Mikro durchaus wörtlich zu nehmen ist. Die Fördersumme beläuft sich im Einzelfall auf maximal 250 Euro.