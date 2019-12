Die „Räuberbahn“ zwischen Aulendorf und Pfullendorf hat den Innovationspreis des Verbands der Tourismuswirtschaft Bodensee in der Kategorie „Produktentwicklung/Markenbearbeitung/Zielgruppen“ erhalten. Wie die Ferienregion Nördlicher Bodensee in einer Pressemitteilung schreibt, biete die reaktivierte Zugverbindung zwischen Aulendorf und Pfullendorf an Sonn- und Feiertagen eine Mobilitätsalternative im Freizeitverkehr und warte mit zahlreichen Events und Kooperationen auf – und hin und wieder mit einem ganz besonderen Zugbegleiter: dem Räubernachkommen „Max Elsässer“.

Mit vielfältigen Kooperationen und einem nachhaltigen Ansatz sei es darüber hinaus gelungen, einen Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität zu schaffen. Bei der Preisverleihung unter dem Motto „Bodensee19“ im Hafen Friedrichshafen nahm Eisenbahnbetriebsleiter Frank von Meißner ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro von Ulrike Schwichtenberg, Geschäftsführerin Ferienregion Nördlicher Bodensee, entgegen.

Die Gewinner der Preise hat eine internationale, neunköpfige Jury ermittelt, in der erfahrene Touristiker insgesamt 27 eingereichte Projekte bewerteten. Weitere Preisträger waren das Art-Déco-Motorschiff Österreich in der Kategorie „Gesamter internationaler Bodensee“ und das Projekt „Inspiration Bodensee: Kirchen, Klöster, Weltkultur“ in der Kategorie „Kooperation/Netzwerke“. Für den Sonderpreis wurden gleich zwei Projekte ausgezeichnet: „Kanu fahren und Umwelt schützen“ sowie „Vogelschaufahrt auf dem Rhein“.