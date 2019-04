Räuber- und Moorbahn wieder auf Schiene

Die Freizeitzüge auf der Räuberbahn Aulendorf – Altshausen – Ostrach – Pfullendorf und auf der Moorbahn Aulendorf – Bad Waldsee – Bad Wurzach ermöglichen auch 2019 sonntags und feiertags wieder tolle Bahn-, Natur- und Geschichtserlebnisse. Die Saison 2019 beginnt am Mittwoch, 1. Mai.

Ob aktiv unterwegs zu Fuß oder mit dem Rad, ob eisenbahnhistorisch interessiert oder einfach neugierig, auf das was kommt. Abseits touristischer Hauptstrecken bieten Räuber- und Moorbahn laut Pressemitteilung der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (bodo) spannende Fahrten durch besondere Landschaft und oberschwäbische Geschichte.

Kaiserin Sissis Hofdame, Gräfin Paula zu Königsegg-Aulendorf mit ihrer Zofe Rosalie, lädt zur Erlebnisfahrt auf der Moorbahn. Die beiden Stars der Aulendorfer Schlossgeschichten entführen die Besucher in die einst höfische Welt zu Zeiten von Kaiser und Grafen. Max Elsässer ist ein echter Räubernachkomme. Er erzählt und singt in der Räuberbahn über die dunklen Genossen, die im 19. Jahrhundert zusammen mit vielen Gaunerkollegen – zum Beispiel dem Schwarz Vere – ihr Unwesen in Oberschwaben trieben.