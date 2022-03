Qualifikationsturnier der Tischtennisjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder Wettkampf, trotz schwieriger Pandemielage und einer viermonatigen Wettkampfpause. Das Qualifikationsturnier der Jugend stand in Isny an und auch ein Teil der SGA-Jugend wollte schauen, wie sich das Training die letzten Wochen im Kampf am Tisch umsetzen ließe.

Elli Preiß im Jahrgang U13 erkämpfte sich mit nur einer Niederlage Rang 2 und somit die Direktqualifikation für die Regionenrangliste, wo sich die jeweils zwei Besten jeden Jahrgangs aus vier Bezirken treffen.

Beim Jahrgang U14 erspielte sich Nele Angele Platz 3 mit 3:2 Siegen und darf auf eine Weiterqualifikation hoffen. Lina Döbele glänzte ebenfalls mit 3:2 Siegen und wurde direkt hinter Nele Vierte. Selina Bensel belegte Rang 6.

Bei den Jungen U14 überzeugten Jakob Schultheiß mit einer 4:3 Bilanz und Rang 7, direkt gefolgt von Marcel Maier mit 3:4 Siegen. Bei den Jungen U 13 landete Markus Matiebe auf Rang 5.

Insgesamt ein ermutigender Auftritt des Nachwuchses, auch wenn noch viel zu tun ist, aber die Trainingseinstellung stimmt und somit kann es Schritt für Schritt weiter nach oben gehen.