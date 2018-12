Punkrockbands spielen im Irreal

The Bitch Queens aus Basel und The Asstereoidiots aus Ulm spielen heute, 21. Dezember, live im Irreal. Der Sound der Bitch Queens besitzt laut Mitteilung der Veranstalter neben Hard-Rock Elementen und straighten Beats, auch die eine oder andere Finesse. So sind die musikalischen Einflüsse durchaus unterschiedlich: die Dead Boys treffen auf Turbonegro und die Stooges auf die frühen Backyard Babies. Seit 2008 sind Melchior Quitt (Vox/Guitar), Harry Darling (Drums/Vox), Daniel Schönenberger (Guitar) und Marcel Colomb (Bass /Vox) unterwegs und haben sich in etlichen Shows und auf mehreren Tourneen quer durch Europa und Japan unter Beweis gestellt. The Asstereoidiots spielen eine Mischung aus Punk, schnellem Rock`n`Roll und Hard-Rock. Beginn ist um 21 Uhr, Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.