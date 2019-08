Punk und Karaoke in der Bar Irreal

Die Aulendorf Bar Irreal feiert ihr 14-jähriges Bestehen. Zu Gast sind am Freitag, 30. August, ab 21 Uhr die Punkband Minipax und der „Ein-Mann-DIY-Akustik-Punk“ Harry Gump aus München. Laut Pressemitteilung nennen Minipax ihren eigenen Sound mit einem Augenzwinkern „Antifadeutschpop“. Die fünf Musiker aus dem südbayerischen und österreichischen Raum fänden klare Worte gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Nationalismus. Harry Gumps eingängige „Sing-Along-Songs“ auf Deutsch und Englisch erzähle von den Erlebnissen bei mittlerweile mehr als 300 Konzerten in zehn Ländern Europas, von Freundschaft und Musik, thematisieren gesellschaftliche Zustände und appellieren an Verstand und Menschlichkeit. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt fünf Euro. Am Samstag, 31. August, folgt um 21 Uhr eine Karaoke-Party mit Sven „Wacken“ Sucharski. Der Eintritt ist frei.