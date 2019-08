Projekte für Leader-Förderung können eingereicht werden

Der mittlerweile siebte Projektaufruf der Leader-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben läuft ab Montag, 5. August.

Im vorerst letzten Projektaufruf stehen laut einer Pressemitteilung der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben insgesamt 500 000 Euro EU-Mittel zuzüglich eventueller Rückflussmittel sowie rund 485 000 Euro Fördermittel vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung. Mit den Geldern werden Projekte bezuschusst, die zur Stärkung des ländlichen Raums im Mittleren Oberschwaben beitragen, heißt es in dem Schreiben. Die aktuelle Förderperiode von Leader läuft Ende 2020 aus.

Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Institutionen und Kommunen sind bis 18. Oktober dazu aufgerufen, ihre Projektideen einzureichen. Eine Grundvoraussetzung ist, dass die Projekte im Aktionsgebiet umgesetzt werden. Zur Region Mittleres Oberschwaben zählen die Gemeinden des GVV Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee, Bergatreute, Fronreute, Horgenzell, Wilhelmsdorf, Wolpertswende, Bad Saulgau, Illmensee, Ostrach, Bad Schussenried, Eberhardzell, Hochdorf und Ingoldingen.

Einige Projekte in Aulendorf haben schon von der Leader-Förderung profitiert, wie das Dorfstadel Zollenreute und der Schloss-Erlebnisparcours.

Drei Sprechtage in der Region

Der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben veranstaltet drei Sprechtage für eine unverbindliche Beratung, ob eine Projektidee für Leader geeignet ist, nämlich am Dienstag, 13. August, in Bad Saulgau, am Montag, 19. August, in Wilhelmsdorf jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, 5. September, in Bad Schussenried von 14 bis 17 Uhr. Die Sprechtage finden in den jeweiligen Rathäusern statt. Um eine Voranmeldung mit kurzer Projektskizze wird gebeten.

Weitere Informationen zum Projektaufruf finden sich unter www.re-mo.org in der Rubrik Leader-Förderung.

Ansprechpartnerin ist Lena Schuttkowski, Telefon 07584 / 9237181 oder E-Mail an info@re-mo.org