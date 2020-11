Projekt „Lehrpfad Steegersee“ wird umgesetzt

Die Arbeiten für die Outdoor-Fitnessgeräte am Steegersee haben begonnen. Laut der Kämmerin der Stadt Aulendorf, Silke Johler, wird das Projekt „Lehrpfad Steegersee“ aus einem Regionalbudget des Landes Baden-Württemberg finanziert, für das sich die Stadt Aulendorf beworben hatte und die Mittel genehmigt wurden. Das Kneipp-Becken am Steegersee wurde bereits restauriert, und Nistkästen für heimische Vögel sind angebracht. Hinzukommen sollen noch die Lehrtafeln. Außerdem soll das Insektenhotel erneuert und an einen idealeren Standort versetzt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Rund um den „Steege“ ist ein „Lehrpfad“ in kindgerechter Sprache mit Spiel-und Sportgeräten für Kinder sowie Erlebnisstationen angedacht, sozusagen ein „Parcours der Sinne“. Bei dem Projekt mit im Boot sitzen die „Steege-Freunde“, der Kneippverein, der Stammtisch „Rot-Weiß-Rad“ sowie der BUND Aulendorf. Die Eröffnung sei eigentlich für den 15. November geplant gewesen, musste aber Corona-bedingt verschoben werden. Das Bild zeigt den Bau einer Bewegungsstation für Erwachsene vor den Toren des Naturfreibads am Montag zur Abenddämmerung. Foto: Kramer