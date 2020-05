Problemstoffsammlung in Aulendorf und Blönried entfällt

Zwei Termine zur Problemstoffsammlung entfallen laut Pressemitteilung. So die geplante Sammlung am Donnerstag, 4. Juni, von 16.30 bis 18 Uhr in der Blönrieder Wolpertswender Straße sowie die am Freitag, 5. Juni, von 8 bis 10.30 Uhr am Aulendorfer Bauhof, Auf der Steige 62. Als Ausweichtermin können Problemstoffe am Mittwoch, 3. Juni, von 10 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz Lortzingstraße in Bad Waldsee (am Sportplatz) abgegeben werden.