Preisgekrönte Solistin spielt beim Jahreskonzert der Bürgerstiftung in Aulendorf

Das Jahreskonzert der Bürgerstiftung Aulendorf findet am kommenden Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf statt. Das Kammerorchester arcata Stuttgart unter Leitung von Patrick Strub verspricht wieder ein Ohrenschmaus in klassischem Stil zu werden. Als Solistin wird Luisa Schwegler an der Violine zu Gast sein.

Die im Jahr 2001 geborene Solistin Luisa Schwegler erhielt ihren ersten Violinunterricht im Alter von vier Jahren und begann ein Jahr später mit dem Klavierspielen. Ihre Schulzeit verbrachte sie am Böblinger Albert-Einstein-Gymnasium, wo sie ab der 7. Klasse Mitglied im Symphonieorchester war. Nach dem Abitur hat sie ein Studium an der Musikhochschule in Stuttgart begonnen. Sie studiert Violine bei Anke Dill und Klavier als Nebenfach bei Michael Hauber.

Luisa erzielte erste Preise beim Tonkünstlerverband, beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sowie einen zweiten Preis beim internationalen Violinwettbewerb in Usti nad Orlici in Tschechien. Darüber hinaus erhielt sie Sonderpreise der Bechstein-Stiftung, der Deutschen Stiftung Musikleben und der „Freunde junger Musiker München“. Außerdem wurde sie dieses Jahr mit dem „Jugendmusikpreis“ der Stadt Leonberg ausgezeichnet.

Als Mitglied im Bundesjugendorchester sowie als Konzertmeisterin im Landesjugendorchester Baden-Württemberg und im „Jungen Kammerorchester Stuttgart“ führten sie zahlreiche Konzertreisen quer durch Europa, in die USA, nach Japan, Australien und Südafrika. Die Deutsche Stiftung Musikleben stellt Luisa eine Violine aus dem deutschen Musikinstrumentenfond zur Verfügung.

Auf dem Programm stehen der „Sinfoniesatz c-moll für Streichorchester“ von Felix Mendelssohn und das „Violinkonzert Nr. 2, E-Dur, BWV 1042“ von Johann Sebastian Bach. Solistin Luisa Schwegler wird aus „Mediation über einen altböhmischen Choral, op.35“ von Josef Suk und die „Kleine Suite für Streichorchester Op. 1“ von Carl Nielsen spielen. Der Eintritt zum Konzert ist frei – Spenden für die Bürgerstiftung Aulendorf werden dankend angenommen. Beim Konzert gelten die 3-Regeln.