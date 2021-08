Preis und Lob am Gymnasium Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf den liebgewordenen traditionellen Ablauf der letzten Schultage mit Schulfest und Steege-Besuch mussten Schülerschaft und Lehrkräfte des Gymnasiums Aulendorf leider schon zum zweiten Mal verzichten. Dennoch konnte das Schuljahresende mit lang ersehnten gemeinschaftlichen Erlebnissen begangen werden. Jahresausflüge waren am vorletzten Schultag wieder möglich, die die Klassen auch gerne in Anspruch nahmen. Es kam hier nicht auf eine möglichst weite Entfernung oder ein spektakuläres Event an, sondern die Schülerinnen und Schüler haben diesen Tag meist in der näheren Umgebung verbracht und vornehmlich das Miteinander und Zusammensein innerhalb der Klassengemeinschaft genossen. So unternahmen beispielsweise die Klassen 5 und 6 kleinere Ausflüge zum LAZBW bzw. zur Aulendorfer Adventure-Golf-Anlage, die Zehntklässler besuchten das Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim.

Auch die Verabschiedung der Schülerschaft fand in kleinerem Rahmen, aber dennoch in feierlicher Form statt: Lob und Preis bekamen die besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klassengemeinschaften verliehen. Trotz aller Schwierigkeiten, die der Unterricht unter Corona-Bedingungen mit sich gebracht hatte, wurden recht beachtliche schulische Erfolge erzielt. Es gab zahlreiche Auszeichnungen, allein insgesamt zehn Preise und acht Belobigungen für die Klasse 5, oder elf Preise und drei Belobigungen für die 6. Klasse. Manchen Schülerinnen und Schülern gelang es, zum wiederholten Mal einen Preis oder ein Lob für sich zu gewinnen. Selbst an die 11. Klasse konnten noch zwei Preise und zwei Belobigungen vergeben werden.

Religionslehrerin Anne-Kathrin Feuerbach hatte mit tatkräftiger Hilfe der 5. und 6. Klasse ein klassenübergreifendes Projekt namens „Mein Schluss-Stein schafft Verbindung“ auf die Beine gestellt. Alle Schülerinnen und Schüler waren eingeladen, die Ereignisse des zurückliegenden Schuljahres für sich persönlich zu reflektieren und Steine mit eigenen, persönlichen Gedanken zu gestalten.

Die Schule wünscht allen Schülerinnen, Schülern und den Lehrkräften schöne, erholsame und gesunde Ferien!