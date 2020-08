Prächtiges Farbenspiel am Aulendorfer Abendhimmel

Die Welt ist bunt: Dieses wunderschöne Foto, das intensive Farben am Himmel über Aulendorf zeigt, hat unser Leser Tim Vogl aufgenommen und an die Redaktion geschickt. Die tolle Aufnahme ist dem 13-Jährigen gelungen, als er zu seinem Dachfenster heraus fotografiert hat, wie seine Mutter Birgit Vogl mitteilt. Die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ sucht die schönsten Urlaubs- und Sommerbilder: Wie verbringen die Aulendorfer in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 ihre Freizeit? Das möchte die „Schwäbische Zeitung“ gerne wissen und bittet Sie, liebe Leserinnen und Leser, darum, die schönsten Bilder aus der wunderbaren Heimat aus Aulendorf und den Ortschaften an die Redaktion zu schicken. Wir freuen uns besonders über Fotos, die die Einsender in Aktion zeigen – sei es bei einem Spiel, einer Wanderung, beim Basteln oder sonstigen Aktionen. Bitte Name und Wohnort dazuschreiben. Die Fotos mit mindestens 1 MB-Dateigröße im jpg-Format per E-Mail senden an: redaktion.waldsee@schwaebische.de