Poststraße ist wieder offen

Die Poststraße in Aulendorf ist nach mehr als eineinhalb Jahren baustellenbedingter Sperrungen wieder befahrbar. Seit Donnerstagnachmittag rollen wieder Autos am Aulendorfer Bahnhof vorbei in die Hauptstraße und umgekehrt. Auch die Bahnhofsstraße ist wieder geöffnet. Die innerörtliche Umleitung wurde bereits aufgehoben, die Schilder der außerörtlichen soll am Freitag abgebaut werden. Die Fußgängerumleitung für den Schulweg bleibt allerdings bestehen.

So richtig glauben wollte es so mancher Autofahrer am späteren Donnerstagnachmittag offensichtlich noch nicht. Teils sehr langsam und zögerlich rollten Autos über den Kreuzungsbereich Bahnhofsstraße/Poststraße/Hauptstraße vor dem ebenfalls im Zuge der Straßensanierung neu gestalteten Bahnhofsvorplatz. Zwar sind Baustellenzäune und Umleitungsschilder verschwunden. Noch sind die Bauarbeiten nicht ganz abgeschlossen. Es fehlt in einem Teilabschnitt der Straße in Bahnhofsnähe die abschließende Asphaltdecke sowie ein Teil des Gehwegs an der Nordseite des Bahnhofsvorplatzes. Entsprechend fehlen auch noch die weißen Markierungsstreifen auf der Straße. Das derzeitige Provisorium ist zwar befahrbar, allerdings gilt in diesem Bereich Tempo 30.

Über den Winter ruhen die Bauarbeiten nun. Voraussichtlich in den Sommerferien 2019 wird das letzte Teilstück der Straße fertiggestellt und der letzte Asphaltschicht aufgebracht. Dann ist nochmals mit einer Sperrung und Umleitung zu rechnen. In dieser Zeit halten keine Busse als Schienenersatzverkehr in Aulendorf. Denn, so teilt die Stadt weiter mit, ab dem 11. März bis zum 15. Juli sowie vom 4. November bis zum 20. Dezember wird im Zuge der Elektrifizierung der Südbahn ein Schienenersatzverkehr am Bahnhof Aulendorf stattfinden. Vor März allerdings sei es witterungsbedingt kaum möglich, die Asphaltschicht aufzubringen.

Aufgrund des ebenfalls nicht fertiggestellten Gehwegs in der Hauptstraße wird der Schulweg vom Bahnhof zum Schulzentrum in der Schussenrieder Straße wie bisher umgeleitet und bis zu den Sommerferien beibehalten, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Schulweg führt vom Bahnhofsvorplatz über die Bahnhofstraße in die Kolpingstraße, zur Schussenrieder Straße bis ins Schulzentrum und ist entsprechend ausgeschildert.

