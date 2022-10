Polizistin klärt Schüler über Gewalt und Sucht auf

Um Schülerinnen und Schüler über die Gefahren von Gewalt und Sucht aufzuklären, hat Polizistin Sigrid Blenke vom Polizeipräsidium Ravensburg Mitte Oktober die Schule am Schlosspark in Aulendorf besucht.

Wie die Schulsozialarbeit in einer Pressemeldung berichtet, informierte Blenke die Schüler im Rahmen einer Präventionswoche über den richtigen Umgang mit Gewalt und Suchtmitteln. Dabei konnten die Jugendlichen auch die Fragen los werden, die sie beschäftigen.

Wie man auf Gewalt richtig reagiert

Die Herausforderung, mit Gewalt richtig umzugehen und auch richtig zu reagieren, vor allem mit nicht körperlicher Gewalt, werde heutzutage immer größer, schreibt die Schulsozialarbeit. Hierzu habe Blenke mit den Schülern und Schülerinnen der Klassenstufe 7 intensiv an ihrer Gefahreneinschätzung gearbeitet und aufgeklärt, ab wann die strafrechtlichen Grenzen überschritten sind. Ebenso habe die Polizistin Anleitung gegeben, wie sich Opfer Hilfe holen können und was für Betroffene zu tun ist.

Körperliche Gewalt gegenüber Mädchen wurde mit den Schülerinnen der zehnten Klassenstufe gesondert betrachtet. Vor allem Stopp-Codes und Verhaltensweisen bei einem drohenden Angriff und wie man solche Angriffe frühzeitig erkennt, waren Elemente dieser Präventionsveranstaltung.

Aufklärung über Sucht

Durch die digitalisierte Welt können sich Heranwachsende immer einfacher abhängig machende Substanzen verschaffen. In den Veranstaltungen in der Klassenstufe 8 zur Suchtprävention beleuchtete Blenke illegale Drogen genauso wie legale Drogen, aber auch krankhafte Verhaltensweisen wie Spielsucht. Wann beginnt Sucht? Woran merke ich das und was hilft im Umgang? Zu diesen Fragen konnte die Polizistin laut Pressebericht viel Interessantes aufzeigen.

„Für die Schüler und Schülerinnen war es ein besonderes Highlight, unbeschwert und auf einer niederschwelligen Basis mit der Kriminalpolizei zu sprechen und unterschiedlichste Fragen stellen zu können“, zieht die Schulsozialarbeit in ihrem Bericht ein positives Fazit der Präventionswoche.