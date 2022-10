Polizist warnt vor digitaler Gewalt

„Jeder zweite Jugendliche kennt ein Opfer von Cybermobbing“, erklärte Polizeihauptmeister Gerhard Messer seinen Zuhörern der Mehrzweckhalle des Studienkollegs St. Johann in Blönried. Dort fand in der vergangenen Woche ein Infoabend für die Eltern der Sechstklässler zu den Themenbereichen Cybermobbing, Sexting, Grooming, Recht am eigenen Bild und Gewaltvideos statt. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

„Dieses Thema liegt uns am Herzen. Schließlich wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler auch für die digitale Welt fit machen“, meinte Thomas Unglert, der stellvertretende Schulleiter des Studienkollegs. Er begrüßte den Referenten Gerhard Messer, Franz Thaler und Brigitte Fischer von der Volksbank Altshausen Stiftung und alle anwesenden Eltern und Lehrer.

„Reden Sie offen mit Ihren Kindern“

Gerhard Messer begann laut Mitteilung seinen Vortrag mit einer direkten Aufforderung an die Eltern: „Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder, schaffen Sie ein gutes Vertrauensverhältnis – auch wenn’s in der Pubertät manchmal schwierig ist – und reden Sie offen mit Ihren Kindern.“ Dabei erklärte er, dass er in den Workshops mit den Schülerinnen und Schülern ebenfalls zu Ehrlichkeit und Offenheit auffordere. Er erzählte authentische Fälle, in denen es jeweils um unterschiedliche und derzeit häufig vorkommende Arten von digitaler Gewalt ging: Beleidigungen auf sozialen Netzwerken oder über Messenger verbreitet, Bedrohungen oder Belästigungen im Internet oder in Handychats.

Cybermobbing kann schlimme Folgen haben

Typische Verhaltensmuster wurden aufgezeigt und hilfreiche Tipps gegeben. Dass es vor einigen Jahren in der Region einen Suizid einer Jugendlichen aufgrund von Cybermobbing gab, machte jedem klar, wie gravierend die Folgen sein können. „Eltern kriegen es leider oft erst spät mit. Seien Sie mutig, springen Sie über Ihren Schatten und lassen Sie sich von Ihrem Kind den Chatverlauf auf dem Smartphone zeigen. Schauen Sie das miteinander an – Sie bestimmen das Smartphone und nicht umgekehrt!“ so die eindringlichen Worte Messers, die ihre Wirkung bei den Zuhörern nicht verfehlten.

„Wenn eine Straftat passiert, seien Sie offensiv und erstatten Sie Strafanzeige“, forderte der Referent auf. Gerade im Falle von Sexting – gemeint sind anzügliche Fotos, die Jugendliche von sich machen und im Netz an Freunde oder vermeintliche Freunde verschicken – seien die Folgen für die Kinderpsyche oft kaum zu verkraften.

So reagieren die Eltern auf den Vortrag

Wie die Schule berichtet, zeigten sich die Eltern sehr interessiert und stellten immer wieder Fragen an den Referenten, sodass sich ein lebendiger Dialog entwickelte. Dabei wurde auch thematisiert, dass Bilder, die einmal im Netz sind, nicht leicht zu löschen sind. Hier wurde wieder auf das Vorbeugen, die Prävention, verwiesen. Messer machte auch deutlich, dass Erwachsene, Eltern und Lehrer, eine Vorbildfunktion für die Kinder und Jugendlichen im Umgang mit Medien hätten. Wer sich weiter informieren wolle, erhalte Hilfe unter anderem auf den Internetseiten klicksafe.de und kinder-sicher-im-netz.de.

Am Ende des einstündigen Vortrags wandte sich der erfahrene und engagierte Polizist an die Eltern unter den Zuhörern: „Ich will nicht, dass Sie deprimiert nachhause gehen. Verfallen Sie nicht in Panik. Verschließen Sie aber auch nicht die Augen vor den realen Gefahren. Lassen Sie Ihre Kinder nicht allein!“

Wie die Schule in ihrem Pressebericht schildert, blieben viele Eltern auch nach dem Ende des Vortrags da für ein gemeinsames Gespräch. „Es tut auch gut, dass man sich hier in der Schule trifft und sich miteinander austauschen kann. Wir stehen ja im Bereich Medienerziehung alle vor ähnlichen Herausforderungen“, fasst die Schule das Fazit der Eltern zusammen.