Rund 1000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Montag zwischen 12 und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Rugetsweiler Straße in Aulendorf entstanden. Das teilte die Polizei mit. Ein unbekannter Autofahrer streifte mit seinem Wagen einen geparkten Renault Scenic und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584/92170.