Polizei sucht einen dreisten Ladendieb

Ermittlungen wegen Ladendiebstahls hat der Polizeiposten Altshausen aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Hasengärtlestraße in Aulendorf Spirituosen im Wert von mehr als 700 Euro gestohlen hat.

Der Tatverdächtige stahl laut Bericht offensichtlich zwischen 13.15 und 13.35 Uhr neun Flaschen hochpreisigen Whiskeys, indem er diese unter weiteren Einkäufen versteckte und den Markt mit dem Einkaufswagen ohne zu bezahlen über den Eingang verließ. Erst später wurde der Fehlbestand festgestellt.

Der Tatverdacht richtet sich gegen einen korpulenten Mann, der über 60 Jahre alt und mit einer braunen Schlappmütze, weißem Hemd sowie dunkler Jacke und Hose bekleidet gewesen sein soll. Der Tatverdächtige trug eine dunkle Brille. Personen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07584 / 92170 zu melden.