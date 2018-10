Polizei sucht drei Randalierer

Drei unbekannte Heranwachsende haben am Ufer des Mahlweihers in Aulendorf am Sonntag gegen 16.30 Uhr nicht nur mit Bierflaschen herum-, sondern auch einen städtischen Mülleimer in den Weiher geworfen.

Die drei Männer sind laut Polizei zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, hatten auffallend kahl geschorene beziehungsweise kurze Haare und waren dunkel bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.