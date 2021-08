Polizei nimmt zwei Männer wegen Ruhestörung in Aulendorf vorläufig fest

Die Nacht in einer Arrestzelle der Polizei verbracht haben zwei Männer, die am frühen Donnerstagmorgen in Aulendorf durch laute Musik aufgefallen waren. Nachdem sie zuvor kurz nach Mitternacht im Bereich des Sachsenweg mit einer Musikbox die Nachtruhe der Anwohner störten, gingen sie laut Zeugen herumschreiend davon. Eine Polizeistreife griff die Männer kurze Zeit später auf. Nachdem die augenscheinlich stark betrunkenen Männer sich auch den Beamten gegenüber unkooperativ verhielten und ein Platzverweis nicht fruchtete, wurden sie bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.