Polizei hegt Zweifel an betrügerischer Verkehrskontrolle

Die Polizei hat die Ermittlungen zu angeblich betrügerischen Verkehrskontrollen abgeschlossen. Das heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg. Der Vorfall soll sich am Donnerstagmorgen des 27. Januars ereignet haben, bei dem zwei angeblich falsche Polizeibeamte einen Autofahrer beim Ortseingang Aulendorf angehalten haben sollen.

Die zwei Männer sollen in Polizeiuniform den Angaben eines Verkehrsteilnehmers zufolge unter dem Vorwand, gegen die Mitführpflicht von FFP2-Masken im Verbandskasten verstoßen zu haben, von ihm 15 Euro in bar als Sanktion zu fordern. Laut Polizeibericht befand sich zu dem Zeitpunkt keine Polizeistreife in dem Bereich.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen ergaben sich erhebliche Zweifel an der Darstellung des angeblich Betroffenen. Die Polizei gehe daher zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass die geschilderte Kontrolle nie stattgefunden habe.

Weiter weist die Polizei darauf hin, dass eine derartige Mitführpflicht für FFP2-Masken im Verbandskasten zwar aktuell gesetzlich vorbereitet wird, derzeit jedoch noch nicht in Kraft getreten ist.