„Polizei fährt nachts nur einmal durch“

Die Fenster von mindestens sechs Geschäften an der Aulendorfer Hauptstraße wurden in der Nacht zu Samstag mit Farbe besprüht. (die SZ berichtete) Beate Baethge, Inhaberin der Schloss-Apotheke und ebenfalls betroffen, zeigte sich gestern erbost – vor allem über das Verhalten der Polizei.

Baethges Nachbar hatte um 2.50 Uhr in der Nacht auf Samstag die Polizei in Weingarten angerufen. Er hatte „fünf bis sieben Leute“ beobachtet, wie sie die Schloss-Apotheke besprühten. Der Nachbar will seinen Namen nicht in der Zeitung nennen – aus Angst vor Racheakten. „Fick die Polizei“, „Fuck you“, „Aulendorf“ und andere Worte fand Ladeninhaberin Baethge am nächsten Morgen auf allen Fenstern. „Mindestens eine halbe Stunde“ will der Nachbar gewartet haben – die Polizei kam nicht. Dann sei er ins Bett gegangen. Baethge sagt: „Wenn die sofort losgefahren wären, dann hätten die doch die Täter auf frischer Tat ertappen können.“ Die Jungen wüssten das schon, dass die Polizei „hier nur einmal in der Nacht durchfährt“. Der Nachbar fühlte sich zudem bei dem Anruf nicht ernst genommen: „Ich hatte ein schlechtes Gefühl, was die Bereitschaft angeht, das Problem zu lösen.“ Die Beamten hätten ihm erklärt, dass sie derzeit noch einen anderen Auftrag mit höherer Priorität hätten.

Sonja Saur, Pressesprecherin der Polizei Ravensburg, sagte gestern: „Es waren noch zwei Einsätze in Fronreute zu der Zeit – gut möglich, dass die Kollegen gebunden waren.“ Jedoch seinen die Kollegen aus Bad Waldsee gleich hingefahren. „Es gab keine Verzögerung.“ Saur bezieht sich dabei allerdings auf einen Anruf um drei Uhr von einem weiteren Zeugen. Diesen hätten die Kollegen direkt angefahren. Anschließend hätten sie einen 14-Jährigen auf der Straße festgenommen. Der Junge hatte Lackspuren an den Händen. Er wird derzeit noch vernommen. Die Tat hatte er gestern Nachmittag noch nicht gestanden. Er ist bisher nicht polizeilich geführt und stammt aus einem benachbarten Landkreis. Von weiteren Tätern wusste Saur gestern nichts.

Sechs Betroffene

Anschließend seien die Beamten noch zu den Geschäften gefahren. Dort nahmen sie auch eine Lackdose mit. Zudem hätte sie noch in der Nacht insgesamt sechs Geschädigte aufgelistet. Baethge zeigt sich gestern irritiert über die Ermittlungsarbeit der Beamten. Ihre Mitarbeiterin habe die Schmierereien am Samstagmorgen telefonisch bei der Polizei gemeldet. „Da hieß es nur: Da kommen wir jetzt nicht nochmal. Melden Sie sich am Dienstag wieder in Altshausen“, sagt Baethge. Baethge rief am Dienstag wieder an und erstattete Anzeige. Gestern Mittag sagte sie genervt: „Ich finde es komisch, dass keiner kommt – jetzt sind alle Ladeninhaber da.“ Saur erklärte, dass die Beamten bereits morgens zumindest am Haus gewesen seien und sich noch mit allen Ladeninhabern in Verbindung setzen würden. (jak)