Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Wegen einer wechselseitigen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt aktuell der Polizeiposten Altshausen. Zwischen zwei 45 und 24 Jahre alten Männern kam es laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 23 Uhr in einer Gaststätte in der Bachstraße zum Schlagabtausch, nachdem sie zuvor verbal Streit geraten waren. Der Jüngere wurde dabei am Kopf verletzt. Nachdem ein Zeuge dazwischen ging, verließ der 24-Jährige die Gaststätte und fuhr mit seinem Pkw davon. Der 45-Jährige sowie ein unbekannter Täter verfolgten ihn und schlugen gemeinsam mit unbekannten Gegenständen in der Rosenstraße auf seinen geparkten Pkw ein. Hierbei wurde die Frontscheibe beschädigt sowie die linke Fahrzeughälfte zerkratzt und eingedellt. Hinweise von Zeugen oder Personen, die die beiden beobachtet haben und insbesondere Hinweise auf den noch unbekannten Mittäter geben können, nimmt der Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584 / 921 70 entgegen.