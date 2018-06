Anlässlich des Jubiläums von fünf Jahren offene Kinder- und Jugendarbeit in Aulendorf findet am Freitag, 11. Dezember, eine Podiumsdiskussion im Jugendtreff am Schloßplatz statt.

Ehrenamtliche Helfer, AKA und die Mitglieder des Jugendausschusses Aulendorf sowie die Mitarbeitenden des CJD laden ein. Einlass ist um 16 Uhr, die Diskussion beginnt um 16.30 Uhr. In der Diskussion sollen Mitglieder des Jugendausschusses auf fünf Jahre zurück und in die Zukunft blicken. Angekündigt sind Bürgermeister Matthias Burth, Pfarrer Gebhardt Gauß und Pfarrer Anantham Antony, Gemeinderat Franz Thurn sowie ein aktvier Jugendbegleiter. Jugendsozialarbeiter Yauhen Lukashevich moderiert.