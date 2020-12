Platzt der Traum von der Meisterschaft für zwei Aulendorfer Kegler?

Die U23-Weltmeisterschaft beziehungsweise die Para-Europameisterschaft: Erstere hatte sich Ann-Katrin Walz, letztere Roland Allgaier vom ESV Aulendorf für den Mai dieses Jahres fest im Kalender notiert. Doch aufgrund der Corona-Pandemie waren die Titelkämpfe im polnischen Tarnowo-Podgorne auf November verschoben worden. Aber auch dieser Termin musste wegen der Pandemie verschoben werden, teilt der Verein mit. Und fragt sich nun: Platzt für die beiden Kegler des ESV Aulendorf nun der Traum von der Teilnahme an den internationalen Wettkämpfen?

Der für die U23-Weltmeisterschaft verantwortliche internationale Verband „Ninepin Bowling Classic (NBC)“ wolle die Durchführung laut Präsidiumsbeschluss „prüfen“. Wann das sein wird und ob die Titelkämpfe 2021 nachgeholt werden, sei somit ungewiss.

Zweite Saison in Oberschwaben

Seit April, als die bis dato letzten gemeinsamen Wettkampfvorbereitungen des Nationalkaders in Bamberg stattfanden, ist Ann-Katrin Walz daher in Wartestellung. Der Sprung auf den WM-Zug war ihr auch aufgrund ihrer bis dato besten Saison geglückt, teilt der Verein mit. Nach der Jugendzeit in ihrem Heimatverein SKG 77 Singen und der Teilnahme an der U18-WM im Jahr 2017 war sie zwei Jahre in der Bundesliga für den DKC Waldkirch aktiv. Zum ESV Aulendorf in die Württembergische Verbandsliga wechselte sie mit Beginn ihres Studiums. Aktuell spielt sie die zweite Saison in Oberschwaben. Seit Ende Oktober allerdings ruhen die Kugeln sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, Fortsetzung ungewiss. Ebenso stünde auch die mögliche WM-Austragung 2021 in den Sternen.

Auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Auch das Aulendorfer Eigengewächs Lukas Funk, mittlerweile in Diensten des Bundesligisten SF Friedrichshafen, wurde in das Team für die U23-Weltmeisterschaft berufen und muss die weitere Entwicklung abwarten. In derselben Situation befindet sich Roland Allgaier. Der ESV-Kegler wurde vom Deutschen Behindertensportverband DBS für die Para-Europameisterschaft nominiert, die auch auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde.

Anfang der 2000er-Jahre war Allgaier vom KSV Bergatreute zum ESV Aulendorf gewechselt. Im Jahr 2013 folgte dann ein gravierender Einschnitt: Aufgrund einer Augenerkrankung verlor er den Großteil seiner Sehkraft. Nachdem er sich mit der neuen Situation arrangiert hatte, entschied er sich, so schreibt der ESV, weiterhin seinem Hobby nachzugehen. Seither sei es überaus faszinierend, zu beobachten, wie er auch mit dieser Herausforderung die Kegel zu Fall bringt. Die vier Anlaufschritte und die Kugelabgabe seien nach wie vor dynamisch und koordiniert, die erlernten Automatismen würden greifen. Dem neutralen Beobachter käme sein Handicap wohl nicht in den Sinn.

Für die Para-EM gilt es, neue Abläufe zu üben

Mit der Erkrankung kam für Allgaier auch die Berechtigung, an Para-Wettkämpfen teilzunehmen. Mehrere vordere Platzierungen bei Meisterschaften des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes schlagen seitdem zu Buche. 2019 folgten dann der Meistertitel und die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Als Deutscher Vizemeister rückte er in den Fokus des Nationalteams für die Para-Europameisterschaft. Doch es folgte eine Überraschung: Bei der Europameisterschaft muss aus dem Stand beziehungsweise mit maximal einem Schritt gespielt werden – im Gegensatz zum gewohnten Anlauf mit vier Schritten. Für das große Ziel wurde laut ESV unter Anleitung des Heimtrainers Reinhold Funk zusätzlich zum gewohnten auch der neue, ungewohnte Ablauf einstudiert. Dies sei letztlich so überzeugend gelungen, dass Allgaier für die Europameisterschaft nominiert wurde. Aber nach der Verschiebung der internationalen Titelkämpfe sei momentan nicht abzusehen, ob die Nominierung auch mit der Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft belohnt wird.