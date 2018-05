Platz zwei für Nadine Blaser

Beim Jahrgangs-Schwerpunkt-Ranglistenturnier Südost der U15 in Biberach ist Nadine Blaser von der SG Aulendorf Zweite geworden. Nach der verletzungsbedingten Absage von Isabelle Spieß war Nadine Blaser die einzige Teilnehmerin der SGA in Biberach.

Nadine Blaser steigerte sich von Spiel zu Spiel und musste in der Abschlusstabelle nur einer Gegnerin den Vortritt lassen. Von der Differenz der gespielten Bälle und dem Satzverhältnis lag die Aulendorferin sogar ganz vorne. Nadine Blaser entschied fünf Partien mit 3:0 für sich, der sechste Sieg gelang ihr mit 3:1. Gegen die spätere Turniersiegerin unterlag Blaser mit 1:3. Dieses Spiel hätte jedoch ebenso andersherum ausgehen können. Gegen Nadine Huber von der TSG Leutkirch hatte sich Nadine Blaser nach 0:2-Satzrückstand zunächst zurückgekämpft. Im fünften Satz unterlag sie aber unglücklich mit 12:14. Am sehr guten zweiten Platz änderte dies jedoch nichts.

Bei dem Jahrgangs-Schwerpunktranglistenturnier I Südost der U-18-Jugend in Neukirch überzeugten Hedi Hegedüs, Paolo Petrino und Anja Egeler von der SG Aulendorf mit den Plätzen fünf, sechs und neun.

Bei den U-18-Juniorinnen hatten sich in Hedi Hegedüs und Anja Egeler zwei Nachwuchskräfte der SGA für dieses hochklassig besetzte Turnier qualifiziert, um sich mit den besten Spielerinnen Südwürttembergs zu messen. Wie schwierig das Unterfangen zum Erreichen der nächsten Turnierstufe (baden-württembergische Rangliste) ist, zeigt sich darin, dass von den zwölf Spielerinnen nur die Siegerin den Platz sicher hat.

In der Gruppenphase belegte Anja Egeler trotz sehr ordentlicher Leistung Platz fünf. Sie holte einen sicheren 3:0-Sieg, musste sich aber zweimal mit 2:3 geschlagen geben und verpasste so den Sprung in die Endrunde. Hedi Hegedüs schloss die Gruppenphase als Dritte ab, da ihr drei Siege reichten, um sich unter die besten sechs Spielerinnen zu spielen. Für Anja Egeler gab es in der Endrunde um Platz sieben bis zwölf noch mit Platz neun und 2:1 Siegen einen versöhnlichen Abschluss. Hedi Hegedüs erkämpfte sich mit 1:2 Siegen den fünften Endrang und bestätigte damit ihr inzwischen erlangtes Leistungsvermögen.

Paolo Petrino wollte in der U18 weitere Erfahrung sammeln und spielte ein überzeugendes Turnier. Mit einer Bilanz von 3:2 Siegen in der Gruppenphase gelang dem Aulendorfer der Sprung in die Endrunde, wo er dann aber sieglos blieb und Sechster wurde.