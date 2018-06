Planung für Grundschule läuft

Bevor die Stadt Aulendorf die beabsichtige Erweiterung ihrer Grundschule in Angriff nehmen kann, muss nach den Worten von Bürgermeister Matthias Burth ein Planer den exakten Raumbedarf ermitteln und dabei auch die Bedürfnisse des Kindergartens berücksichtigen.

BUS-Stadträtin Christine Vogt hatte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach dem Stand der Dinge erkundigt. Kindergarten und Grundschule hätten bereits ihre Stellungnahmen abgegeben. Man stehe auch in Kontakt mit dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium, ergänzte Burth auf eine entsprechende Nachfrage von Konrad Zimmermann (CDU). Einen entsprechende Sachstandsbericht werde die Verwaltung in naher Zukunft dem Gemeinderat vorlegen. (was)